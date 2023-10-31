سر اختيار طارق مصطفى لتدريب البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - جاء اختيار طارق مصطفى لتدريب فريق البنك الأهلي خلفا للقبرصي بابا فاسيليو، بعد أن أجمع عليه المقربون من مسئولي النادي البنكي نظرا للنجاح الذي حققه في تدريب العديد من الفرق وأخرها في الدوري المغربي للمحترفين خلال الموسم الماضي 2022-2023.

حيث نجح طارق مصطفى في قيادة أولمبيك آسفي لمزاحمة الكبار، وأنهى الدوري في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وتعول إدارة النادي على طارق مصطفى المدير الفني الجديد للخروج من قاع الجدول بعد 5 هزائم متتالية منذ بداية الدوري حيث لم يحقق أي نقاط في 5 لقاءات ويحتاج طارق مصطفى لمعجزة للابقاء على الفريق بالممتاز هذا الموسم نظرا للظروف الفنية والنفسية التي يواجهها الفريق البنكي

وقررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة

على أن يتولي طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بداية من غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.