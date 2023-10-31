موعد مباراة الأهلي وأبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية موعد مباراة الأهلي السعودي مع نظيره أبها مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء المرتقب الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين .

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ويدخل فريق الأهلي متسلحًا بالنجوم للقاء أبها الناري بهدف التأهل لدور الـ8 في كأس خادم الحرمين الشريفين .

ويسعي الأهلي بتحقيق فوزًا على أبها لمحاولة محو الاخفاق انتصارات أبها في آخر مباراتين جمعتا بين الفريقين خلال الموسم قبل الماضي بالدوري

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع لمباراة أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبد الباسط هندي ــ روجير إيبانيز - علي مجرشي - عبد الله العمار

خط الوسط: محمد المجحد ــ جابرييل فيجا ــ فرانك كيسيه

خط الهجوم: رياض محرز ــ روبرتو فيرمينو ــ آلان سانت ماكسيمان

موعد مباراة الأهلي و أبها في دوري المحترفين

تبدأ مباراة الأهلي وأبها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .