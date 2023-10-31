النصر في مهمة رد الاعتبار أمام الاتفاق في كأس الملك السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث فريق النصر المدجج بالنجوم عن رد الاعتبار أمام الاتفاق، بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها مطلع الموسم الحالي في الدوري السعودي.

ويتجدد اللقاء بين النصر والاتفاق، اليوم الثلاثاء، لحساب دور ثمن نهائي كأس الملك السعودي، ويتطلع الفريقين لحسم بطاقة التأهل إلا أن النصر لديه دوافع أخرى هي الثأر والانتقام من خسارته أمام فارس الدهناء بهدفين لهدف.

يسير النصر بخطى ثابتة على مستوى النتائج في الدوري السعودي، حيث يأتي في المركز الثاني بالترتيب برصيد 25 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، لذا سيتسلح بنتائجه الأخيرة أمام الاتفاق في مهمة كأس الملك السعودي.

كتيبة الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي جيرارد، تعلم مدى أهمية المباراة وصعوبتها، لذا ستتسلح بمعنويات النتيجة الأولى من أجل تكرار السيناريو، لتكون بوابة انطلاق جديدة على مستوى النتائج في الدوري السعودي.

وكان الاتفاق قد استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بفوز صعب على الوحدة، ذلك بعد تراجع في الأسابيع الماضية، ليحتل المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.