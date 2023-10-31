ميسي يغازل برشلونة..هل يعود البرغوث الأرجنتيني للنادي الكتالوني؟

ياسر رشاد - القاهرة - حرص ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي على التغزل في نادي حياته برشلونة بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الشهيرة أمس الإثنين.

وأنهال ميسي بالمديح في ناديه السابق مؤكدا أنه مازال يتابعه لأنه النادي الذي يعشقه ولعب معه طيلة حياته.

وتابع: سأظل دائمًا متابعا لبرشلونة لأن هذا النادي الذي اعشقه ولعبت به طيلة حياتي، انه نادي حياتي ولديهم مزيج بين الشبان والمخضرمين واعتقد هذا مهم جدًا وكرة القدم ممكن ان يحدث اي شيء.

وواصل: اعتقد برشلونة جاهز أن ينافس بدوري الأبطال بإستثناء اذا حدث سيناريو مثل الكلاسيكو الفريق قادر على العودة بشكل اقوى ليس لدي شك بأن برشلونة هو احد المرشحين للفوز باللقب لكن لا يجب وضع ضغوطات.

وتابع: برشلونة هو الأفضل في التاريخ ومن الصعب تكراره مضيفا: برشلونة بيتي، اعشق برشلونة وجماهيره.

وأضاف: عندما تكون في افضل نادي في العالم فهذا يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق هذه الألقاب وان تلعب بجوار عدة لاعبين وهذا قربني من الجوائز الفردية وقلت ذلك كثيرًا.

وأشار إلى أن برشلونة أفضل نادي في العالم وان اكون هناك لعدة سنوات ساعدني للفوز بعدة جوائز فردية.

ميسي يشيد بجوهرة برشلونة

قال ميسي خلال تتويجه بجائزة الأفضل في العالم أن هناك العديد من الشباب الذين سيُنافسون من أجل الكرة الذهبية في المستقبل، أحدهم لامين يمال وهو صغير جدًا ويلعب في برشلونة ويتمتع بأهمية كبيرة، ربما سيُنافس عليها في المستقبل.

ميسي يتجاهل باريس سان جيرمان

تجاهل ليونيل ميسي ذكر ناديه السابق باريس سان جيرمان الذي أكد في وقت سابق أنه عاش فترة صعبة هناك، ولم يذكر "ميسي" باريس رغم تتويجه بالجائزة في المرة السابقة معهم.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي ذكر برشلونة عدة مرات وتجاهل باريس تمامًا في خطابه .

هل يعود ميسي لـ برشلونة؟

خلال تصريحاته بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية حول إمكانية العودة إلى برشلونة سواء كمدرب أو منصب آخر، قال ميسي: كمدرب في يومنا هذا لا اعتقد، كرة القدم متغيرة وممكن كل شيء يحدث، نعم اود ان اعود للبارسا.

وواصل: يمكن ان اعود للبارسا بطريقة ما، يمكن ان يحدث ذلك وهذا غير مستبعد، بطريقة او باخرى سأكون مرتبطا بالبارسا، بيتي هناك في برشلونة قريب من النادي، اود ان اعيش هناك.

ميسي يختار الدوري الأمريكي ويرفض برشلونة

وكان ميسي على تواصل مع خوان لابورتا رئيس برشلونة وتشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا في الصيف الماضي من أجل بحث سبل العودة إلى النادي الكتالوني من جديد لكن قرر ميسي في النهاية اختيار مكان أكثر هدوءا مبرر خطوته بذلك بالإضافة لوضع برشلونة الصعب اقتصاديا بسبب القواعد التي تضعها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

منصب ميسي المحتمل داخل برشلونة

كان ميسي صرح أنه لا يعتقد أنه سيعود إلى برشلونة كمدرب لأن مجال التدريب لا يروق له، مؤكدا أن عودته لن تكون كمدرب، لكنه سيتعاون مع النادي، مضيفا أن الأمر المؤكد أنه سيعيش في برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن حلم ميسي هو العمل كمدير رياضي داخل نادي برشلونة يوما ما، ويملك "ليو" عقدا مع إنتر ميامي يمتد حتى ديسبمر 2025.