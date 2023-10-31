تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة الإعلاميين بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خالد إينو المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة الإعلاميين اليوم ضمن مواجهات الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس مصر.
جاء التشكيل على النحو التالي :
حراسة المرمي
سعيد فتحي
خط الدفاع
أحمد عصام- عمرو زعفان - مصطفى إبراهيم - إيهاب يوسف.
خط الوسط
أحمد طارق -مصطفى بهاء - محمد عبدالله - أسامة إبراهيم (كاچو).
الهجوم :
محمد أنور الليمبي - إسماعيل أشرف.
البدلاء :
أحمد ابو بكر (بوسكا) - أحمد سعيد الأعصر- محمد عادل القرش - محمد حسن- محمد فرج- عبدالعظيم شريف - عبدالخالق عبد الرحمن- عبد الفتاح أحمد - علي العربي.