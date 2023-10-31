رسميًا.. البنك الأهلي يعلن إقالة بابا فاسيلو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البنك الأهلي عبر حسابة الرسمي ،إقالة بابا فاسيلو مدرب الفريق بسبب سوء نتائجة مع الفريق خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز تحت مسمي "دوري نايل".

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تسعي إدارة البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة عودة الفريق من مربع الهبوط إلى مراكز متقدمة في ترتيب دوري المصري الممتاز .

ومن المقرر ان يتولي طارق مصطفي مهمة الفريق خلال الساعات القادمة لمباراة المصري البورسعيدي في الجولة السادسة في دوري المصري المحترفين .

كتب البنك الأهلي بيان صحفي عبر حسابة الرسمي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " بيان جاء كالتالي :" قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة

على أن يتولي طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بداية من غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي في دوري نايل

تبدأ مباراة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .