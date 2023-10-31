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الأهلي يستقر على رحيل موديست.. ومابولولو البديل

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد إستقرت على رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات المقبلة و تدرس حاليا كيفية التوصل إلى إتفاق لفسخ التعاقد بالتراضي.

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وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة التخطيط وضعت الهداف الأنجولي هدفا لها كبديل لموديست وفتحت خطوط إتصال مع نادي الاتحاد السكندري لبحث إمكانية ضم اللاعب.

وأكمل شبانة بأن الأهلي يخشى من صفقات الأجانب القادمة من لذلك يرغب في ضم مابولولو لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة مقابل مبلغ مالي يتفق عليه على أن يكون هناك بند أحقية شراء بنهاية الموسم مقابل ٢ مليون دولار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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