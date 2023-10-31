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الشندويلى رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للبوتشا تحت التأسيس

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القاهرة - سامية سيد -  

تولى أحمد آدم الشندويلى منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبوتشا تحت التأسيس، وذلك بعدما أصبح الاهتمام مكثفًا تجاه الاتحادات البارالمبية، وفي سياق التوجه نحو تعزيز الاتحادات البارالمبية، للألعاب التي لها اتحادات دولية وتتوافق مع توجهات اللجنة البارالمبية الدولية، وتدعمها اللجنة البارالمبية المصرية، ليتم تأسيس أول اتحاد مصري للبوتشا.

 

بالإضافة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع التأسيسي الذي عقده نادي معهد شلل إمبابة في يوم السبت الموافق 28/10/2023.

 

جاء ذلك بحضور العديد من الأندية، وتم عقد الاجتماع التأسيسي للاتحاد المصري للبوتشا تحت إشراف قضائي وبحضور ممثل من اللجنة الأولمبية، وتم اختيار مجلس إدارة الاتحاد المصري للبوتشا، تحت التأسيس بهدف المحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة.

 

ولعبة البوتشي هي تتطلب المهارة والتفكير الاستراتيجى، والهدف بالنسبة إلى كل فريق هو أن يتمكن من تحريك أقصى عدد من كراته (بوتشي)، إلى نقطة أقرب من كرات الفريق المنافس للكرة الصغرى (بالينا).

يمكن أن يضم الفريق الواحد أي عدد من اللاعبين بدءا من اثنين، مرورا بأربعة، ووصولا إلى ثمانية كحد أقصى.

يحق لكل لاعب في الفريق الحصول على كرتين، حيث يتبادل لاعبو الفريق الواحد الأدوار في دحرجة الكرة صوب الكرة الصغرى (بالينا)، والتي يفترض أن تكون قد ألقيت من البداية في الملعب، ويمنح اللاعبون نقاطا عن كل كرة يتم تحريكها إلى أقرب نقطة من الكرة الصغرى (بالينا).

يسمح برمي الكرة على الطائر، بدلا من دحرجتها، لتصطدم بكرة النقطة بهدف تحريكها قدما، ويجوز إحلال الكرات، بما فيها الكرة الصغرى (بالينا)، بكرات اللاعبين الآخرين.

كما يمكن للاعبي الأولمبياد الخاص أيضا المشاركة في مسابقات زوجي وفرق البوتشي الخاصة بفرق الرياضات الموحدة، ويتكون الزوجي من لاعب أولمبياد خاص وشريك كما يمكن أن يتكون الفريق من لاعبي أولمبياد خاص وشريكين.

وتعد رياضة كرة البوتشي واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية، حيث تم ذلك عام 1995.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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