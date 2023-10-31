شكرا لقرائتكم خبر عن الشندويلى رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للبوتشا تحت التأسيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
بالإضافة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع التأسيسي الذي عقده نادي معهد شلل إمبابة في يوم السبت الموافق 28/10/2023.
جاء ذلك بحضور العديد من الأندية، وتم عقد الاجتماع التأسيسي للاتحاد المصري للبوتشا تحت إشراف قضائي وبحضور ممثل من اللجنة الأولمبية، وتم اختيار مجلس إدارة الاتحاد المصري للبوتشا، تحت التأسيس بهدف المحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة.
ولعبة البوتشي هي رياضة تتطلب المهارة والتفكير الاستراتيجى، والهدف بالنسبة إلى كل فريق هو أن يتمكن من تحريك أقصى عدد من كراته (بوتشي)، إلى نقطة أقرب من كرات الفريق المنافس للكرة الصغرى (بالينا).
يمكن أن يضم الفريق الواحد أي عدد من اللاعبين بدءا من اثنين، مرورا بأربعة، ووصولا إلى ثمانية كحد أقصى.
يحق لكل لاعب في الفريق الحصول على كرتين، حيث يتبادل لاعبو الفريق الواحد الأدوار في دحرجة الكرة صوب الكرة الصغرى (بالينا)، والتي يفترض أن تكون قد ألقيت من البداية في الملعب، ويمنح اللاعبون نقاطا عن كل كرة يتم تحريكها إلى أقرب نقطة من الكرة الصغرى (بالينا).
يسمح برمي الكرة على الطائر، بدلا من دحرجتها، لتصطدم بكرة النقطة بهدف تحريكها قدما، ويجوز إحلال الكرات، بما فيها الكرة الصغرى (بالينا)، بكرات اللاعبين الآخرين.
كما يمكن للاعبي الأولمبياد الخاص أيضا المشاركة في مسابقات زوجي وفرق البوتشي الخاصة بفرق الرياضات الموحدة، ويتكون الزوجي من لاعب أولمبياد خاص وشريك كما يمكن أن يتكون الفريق من لاعبي أولمبياد خاص وشريكين.
وتعد رياضة كرة البوتشي واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية، حيث تم ذلك عام 1995.
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