شكرا لقرائتكم خبر عن الشندويلى رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للبوتشا تحت التأسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تولى أحمد آدم الشندويلى منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبوتشا تحت التأسيس، وذلك بعدما أصبح الاهتمام مكثفًا تجاه الاتحادات البارالمبية، وفي سياق التوجه نحو تعزيز الاتحادات البارالمبية، للألعاب التي لها اتحادات دولية وتتوافق مع توجهات اللجنة البارالمبية الدولية، وتدعمها اللجنة البارالمبية المصرية، ليتم تأسيس أول اتحاد مصري للبوتشا.

بالإضافة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع التأسيسي الذي عقده نادي معهد شلل إمبابة في يوم السبت الموافق 28/10/2023.

جاء ذلك بحضور العديد من الأندية، وتم عقد الاجتماع التأسيسي للاتحاد المصري للبوتشا تحت إشراف قضائي وبحضور ممثل من اللجنة الأولمبية، وتم اختيار مجلس إدارة الاتحاد المصري للبوتشا، تحت التأسيس بهدف المحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة.

ولعبة البوتشي هي رياضة تتطلب المهارة والتفكير الاستراتيجى، والهدف بالنسبة إلى كل فريق هو أن يتمكن من تحريك أقصى عدد من كراته (بوتشي)، إلى نقطة أقرب من كرات الفريق المنافس للكرة الصغرى (بالينا).