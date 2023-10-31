شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعود لقيادة مران الزمالك ومشاركة شيكابالا استعدادا لمواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لقيادة مران الفريق الأبيض استعداداً لمواجهة زد المقرر لها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري Nile .

وكان أوسوريو سافر فى إجازة قصيرة بعدما منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من إنبي فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري Nile.

وشارك محمود شيكابالا فى مران الفريق الأبيض بعد خوضه تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالأمس الإثنين؛ لتتأكد جاهزيته لمواجهة زد فى الجولة المقبلة من الدورى.

فى سياق مختلف بدأ مسئولو نادى الزمالك دراسة سير ذاتية لعدد من المدربين الأجانب، لتجهيز بديل للخواجة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، تحسبًا لرحيله عن منصبه فى أى مرحلة مقبلة، نظرًا لتراجع النتائج، الأمر الذى آثار غموضاً حول مستقبله مع النادى الأبيض.

وترغب إدارة نادى الزمالك فى تحديد هوية المدير الفني الجديد بعد دراسة العديد من السير الذاتية حتى تصبح جاهزة بالبديل، حال الاضطرار لرحيل أوسوريو، لاسيما أن إدارة نادى الزمالك تكثف البحث عن مدرب من المدرسة الأوروبية الذى تتماشى طريقة لعبه مع طريقة الزمالك، حتى يحقق النجاحات المطلوبة.

ورفضت إدارة الزمالك اتخاذ أي قرار بشأن أوسوريو بعد الخسارة من إنبى في المباراة الماضية بنتيجة 2-1، واستقرت على عقد جلسة مع المدرب والجهاز الفني للوقوف على طلباته وتحديد المعوقات التي تعرقل سير العمل بشكل سليم، كما يرغبان فى الوقوف على الأسباب التي أدت للخسارة من إنبى وفقدان ثلاث نقاط غالية، لاسيما أن الفريق حقق فوزًا عريضًا على سموحة في المباراة التي سبقتها بنتيجة 5-1.