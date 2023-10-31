شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: زيارة رئيس الوزراء للعريش رسالة قوية بأن سيناء تحت السيادة المصرية ولا تفريط فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش، أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، لمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، خطوة كبيرة ورسالة قوية بأهمية سيناء ومكانتها فى قلوب المصريين.

وقال بسيونى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن زيارة مدبولى لسيناء تطمئن الجميع أن أرض مصر تحت السيادة، والسيطرة المصرية ولا يستطيع أحد أن يقترب منها ، مضيفا أن إقامة المؤتمر في العريش رسالة للشعب المصرى أيضا أن سيناء محل اهتمام الدولة وقياداتها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن سيناء شهدت مشروعات فى الـ10 سنوات الماضية بأكثر من 600 مليار جنيه، فيما حازت محافظة شمال سيناء على مشروعات بقيمة 290 مليارا، وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع فى كل المجالات، ووصل حجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء (منفذ وجارى تخطيطه) إلى نصف مليون متر مكعب يوميا.

أضاف مصطفى مدبولى، خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: "وفق خطة التطوير الاستراتيجى التى ستنفذها الدولة المصرية في سيناء، وسوف تصبح محافظة شمال سيناء من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية فى كل شىء وعلى أعلى مستوى وفق التخطيط والتنفيذ الذى سيتم على هذه الأرض".