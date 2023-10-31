شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر روسيا يجهز فراعنة الملاكمة لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن دخول اللاعبين المؤهلين لأولمبياد باريس معسكر مغلق شهر ديسمبر المقبل فى روسيا بعد الحصول على موافقة رئيس الاتحاد الدولى للعبة، إستعدادا للدورة الأولمبية .

ويضم المعسكر ثنائى الرجال، عبد الرحمن عرابى وعمر العوضى وفى السيدات اللاعبة المؤهلة للأولمبياد يمنى عياد.

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة على اعتماد ميزانية الاتحاد بحضور مندوبى الهيئات التى لها حق حضور العمومية مؤخرا واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة بحضور 22 هيئة من إجمالى 28 لها حق حضور العمومية لمنافشة الميرازية و الحساب الختامى.

كما شهدت العمومية فوز الحكم وحيد مدنى بالتزكية فى عضوية مجلس الرياضة نظرا لعدم ترشح أى فرد أخر سواه بعد إستقالة مجدى عبد الفضيل من منصبه و الموافقة على زيادة راتب المدير التنفيذى و مراقب الحسابات .

شهدت العمومية بحضور محمد عبد الغرير غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عرض الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الأخيرة أفريقيا و عربيا ، فضلا عن الوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين.