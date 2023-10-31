شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يقود هجوم الأهلى أمام صن داونز فى موقعة الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب فريقه في التشكيل الاساسى لمباراة صن داونز بالدوري الافريقى المقرر لها غداً الأربعاء.

وتأكد كولر من جاهزية كهربا الطبية للظهور فى المباراة بعد غيابه عن لقاء الذهاب الذى انتهى بخسارة الاهلى بهدف دون رد حيث جلس اللاعب على دكة البدلاء بسبب معاناته من إصابة عضلية تعرض لها فى التدريبات التى سبقت المباراة.

ويختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش اليوم، الثلاثاء، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة، وفرض حالة من التركيز على اللاعبين، بعد شرح خطة اللعب والجمل التي ينوي تنفيذها خلال المباراة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.