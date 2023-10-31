شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك..جلسة بين أوسوريو واللاعبين.. غياب شلبى ومشاركة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول بالزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق قبل التدريب الذى خاضه الفريق بملعب الترسانة ، استعداد لمباراته أمام زد في الجولة السادسة من بطولة دورى Nile .

وطلب أوسوريو من لاعبى الفريق التركيز جيدا في المباراة المقبلة ، وحثهم على ضرورة الفوز، تجنبا للهزيمة الثانية على التوالي ، مع نسيان ما حدث في مباراة إنبى .

وقاد أوسوريو تدريب الزمالك اليوم بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها لمدة 48 ساعة ، حيث شهد المران مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا وخاض تدريبات بدنية و تأهيلية .

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية التي تم التدريب عليها، كما شهد المران عدم مشاركة مصطفى شلبى حيث يخضع برنامج تأهيلى بعد إصابته فى مباراة انبى الماضية .

ويستعد الزمالك لمواجهة زد فى الجولة السادسة منب طولة الدورى ، و المقرر لها الجمعة المقبل .