شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الرماية: مؤتمر رئيس الوزراء يعكس أهمية سيناء ومكانتها فى قلب كل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال حسنى فى تصريح لـ الخليج 365، أن هذا المؤتمر يؤكد مكانة سيناء التى يعلم الجميع أهميتها الدينية و السياحية و على كافة المستويات و القطاعات . وأوضح حسنى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية أولت أهمية كبرى فى سبيل تنمية وتطوير سيناء، على كافة المستويات والقطاعات المختلفة، وذلك فى سبيل إتاحة الخدمات لأهالى سيناء، وجاء من ضمن مشروعات الدولة فى سيناء الاهتمام بمنظومة الصحة والتعليم وغيرها من المجالات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن سيناء شهدت مشروعات في الـ10 سنوات الماضية بأكثر من 600 مليار جنيه، فيما حازت محافظة شمال سيناء على مشروعات بقيمة 290 مليارا، وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع في كل المجالات، ووصل حجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء (منفذ وجاري تخطيطه) إلى نصف مليون متر مكعب يوميا.

أضاف مصطفى مدبولي، خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: "وفق خطة التطوير الاستراتيجي التي ستنفذها الدولة المصرية في سيناء، وسوف تصبح محافظة شمال سيناء من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في كل شيء وعلى أعلى مستوى وفق التخطيط والتنفيذ الذي سيتم على هذه الأرض".