شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: نستمد قوتنا أمام صن داونز غداً من النسر.. ومندهش من "الفار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، ثقته فى قدرة فريقه على تجاوز عقبة صن داونز غداً والتأهل لنهائى الدورى الأفريقى، موضحاً أن اللعب وسط استاد القاهرة ووسط جمهور غفير بالسعة الكاملة سيمنح لاعبى الأهلى ثقة تامة فى التأهل غداً من قلب استاد القاهرة.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثامنة من مساء غداً، الأربعاء، بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى الدورى الأفريقى علماً بأن لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا انتهى بخسارة الأهلى بهدف نظيف.

وتابع كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد والذي أُقيم بإستاد القاهرة ظهر اليوم ،الثلاثاء، ، قائلاً: أنا سعيد لأن إستاد القاهرة سيكون مُمتلئ عن أخره غداً وهذا سيمنحنا قوة كبيرة لأننا نقدم عروض قوية وسط جمهورنا.

وواصل كولر: نستمد قوتنا غداً من النسر الذي يُزين شعارنا.. فالنسر يتسم بالهدوء والثقة والذكاء والأنقاض على فريسته في الوقت المناسب لتحقيق أهدافه وهذا ما سنحاول تنفيذه غداً أمام صن داونز.

وتحدث كولر عن إنتقاده التحكيم في مباراة الذهاب أمام صن داونز ، قائلاً: إنتقدت طام تحكيم الفار في مباراة الذهاب أكثر من حكم الساحة ..لأن الكرة التي تعرض خلالها بيرسي تاو للعرقلة في منطقة جزاء صن داونز كانت واضحة للجميع وكنا نستحق ركلة جزاء فيها بشكل واضح .

وتابع: أندهشت من عدم أستدعاء حكم الفار لحكم الساحة من أجل رؤية كرة بيرسي تاو ..كان يجب أن يحدث هذا مثلما يحدث في أوربا ..فـ"تفنية الفار" تم إستحداثها فى كرة القدم من أجل مساعدة حكم الساحة لأنه بالتأكيد ل يرى كل شيء في أرض الملعب.

وشدد كولر على انه لم يتحدث عن ضربات حرة مباشرة وسط الملعب ولم يتحدث عن كرات غير مؤثرة وكل ما تحدث عنه هو كرة بيرسى تاو التى كان يجب أن يتم إحتسابها ضربة جزاء للأهلى على أو الأقل استدعاء حكم الساحة من قبل حكم الفار لمشادة اللعبة عن قُرب ثم إتخاذ قراره .