شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يمدد عقد أحمد العجوز 3 مواسم رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى إنبى إجراءات تمديد عقد أحمد العجوز لاعب الفريق لمدة 3 مواسم،وذلك تكليلاً للمجهود القوى الذى قدمه اللاعب مع الفريق البترولى طوال الفترة الماضية.

ومدد مسئولو نادى إنبى عقد أحمد العجوز بعد موافقة الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة تامر مصطفى خاصة أن اللاعب يعد من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق.

فى سياق مختلف وأكد تامر مصطفى، أن التحضير الجيد ودراسة الزمالك أبرز أسباب فوزنا المستحق، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة بدورى nile.

وأضاف تامر مصطفى: "حاولت غلق المساحات على كل مفاتيح الزمالك فى آخر 30 مترا أمام المرمى بدون التزام مع لاعبين بعينهم ولكن الأقرب للاعب يكون معه".

وتابع: "الهدف الثانى تدرب اللاعبين عليه من قبل باستغلال أحمد أمين أوفا وكالوشا لتميزهم فى الكرات العالية، وننفذ الكرات الثابتة بإتقان، والتحضير الجيد ودراسة الزمالك أبرز أسباب فوزنا".

واختتم تامر مصطفى تصريحاته قائلا: "الفوز على الزمالك كان مستحقا والزمالك لم يشكل أى خطورة على مرمى البلعوطى، وزياد طارق صفقة مهمة لنا ويمتلك قدرات كبيرة نسعى للاستفادة منها، ولكن كانت حالته البدنية غير جيدة، وهو حاليا اقترب كثيرا من الدخول معنا فى المباريات".