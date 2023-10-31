شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلى خلفا لبابافاسيليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار ، توجيه الشكر لبابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة.

وأعلن نادى البنك الأهلى تولي طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بداية من غد الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى البنك الأهلي الهزيمة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خسارته أمام موردن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دوري Nile.

ومنذ بداية الموسم الجاري الجاري، خاض البنك الأهلي 5 مباريات، لخسرهم جميعاً، ليستقر في المركز الأخير بجدول الدوري بدون نقاط، وسجل لاعبو البنك الأهلي 3 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.