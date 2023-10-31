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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يقترب من العودة إلى الملاعب بعد التعافى من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري، عن اقتراب عودته إلى الملاعب في الفترة المقبلة، وذلك بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة بنهاية الموسم الماضي.
ونشر دغموم صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام واضعاً ساعة رملية تشير إلفى اقتراب عودته، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الأخيرة استعداداً للعودة إلى الملاعب.
عبد الرحيم دغموم
وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في نهائي كأس الرابطة، والتي انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضاً برنامجه التأهيلي.
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