موعد مباراة الأهلي وصن دوانز في إياب الدوري الإفريقي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، نظيره صن دوانز فى الثامنة مساء غد، الاربعاء، باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وكان لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا قد انتهى بفوز صن داونز بهدف نظيف.

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وحسين الشحات، وكهربا.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.