بعد حركة غير لائقة لـ محمد شريف.. جماهير ضمك السعودي تطالب برحيل لاعب الفريق طارق حامد

الشارقة - اميمة ياسر -

طالبت جماهير نادي ضمك، عبر منصات التواصل الاجتماعي، برحيل لاعب منتخب مصر طارق حامد، المحترف ضمن صفوف الفريق السعودي، بسبب حركة غير لائقة للاعب المصري محمد شريف المحترف بفريق الخليج السعودي.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، أكد الصحفي السعودي ناصر الجديع، في تدوينة عبر حسابه بموقع "إكس"، أن طارق حامد "يجب وقفه حتى نهاية الموسم الحالي من لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم لأن حركته غير لائقة وتستحق عقوبة عاجلة ومشددة."

وأوضح الموقع أنه أثناء ركلات الترجيح بين ضمك والخليج، أشار طارق حامد إلى اللاعب محمد شريف بإشارة "غير لائقة"، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور ثمن نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه محمد شريف ف يتحقيق لفوز بركلات الترجيح على حساب نظيره ضمك، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وبهذه النتيجة يصعد فريق الخليج إلى دور ربع نهائي من البطولة السعودية بيما يودع فريق ضمك البطولة.