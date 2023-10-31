شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليون يتعافى من اعتداء مشجعي مرسيليا الدامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الإيطالي فابيو جروسو (45 عاماً)، مدرب ليون الفرنسي، صورة على حسابه، تظهر حجم الإصابة التي لحقت بجفن عينه، إثر تعرضه لرشقات الحجارة والقناني الزجاجية من مشجعي مرسيليا مؤخراً في الدوري الفرنسي.

وأعلنت الشرطة الفرنسية القبض على 9 أشخاص تورطوا بالهجوم على حافلة ليون بمدينة مرسيليا، والتي نجم عنها إلغاء المباراة.

وتطلب علاج جروسو 13 غرزة خياطة للجرح، كما تعرض مساعده رافائيل لونغو لإصابة، ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسي على غلافها صورة جروسو بوجه مغطى بالدماء، وعنونت «مقزز ومشين» في إشارة لتصرفات المشاغبين الذين أصدر ناديهم بياناً تبرّأ فيه من سلوكياتهم العنيفة.