شكرا لقرائتكم خبر عن عصبية وتوتر بين أربيلوا وتوريس في «ديربي» مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

نسي النجمان الإسبانيان السابقان ألفارو أريبلوا وفيرناندو توريس الصداقة التي كانت بينهما أيام لعبهما معاً في ليفربول، عامين ونصف العام، وعادت العلاقة بينهما للتوتر مرة ثانية على خط التماس، على هامش مباراة بين ناشئي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأحد الماضي.

ويدرب توريس فريق ناشئي الأتلتي «Juvenil A»، بينما يدرب أربيلوا (40 عاماً) فريق الريال دون الـ19 عاماً.

تفوق توريس على غريمه بنتيجة 2-1، واحتفل بجنون مع طاقمه في الدكة، فيما رفض مدافع الريال السابق مصافحته، وتوجه فوراً لغرفة الملابس، ولم يدرِ أن لاعبيه اشتبكوا مع لاعبي الأتلتي في الملعب بعد الصافرة.

وكان الحكم رفع البطاقة الحمراء بوجه توريس (39 عاماً) في مايو/أيار الماضي؛ لدفعه أربيلوا على خط التماس، وعندما هاجمه أربيلوا قال له توريس «سأفجر رأسك»، فقال له أربيلوا: «ابدأ وقتما تريد».

ورفع الحكم البطاقة الصفراء بوجه أربيلوا، لكنه طرد توريس، وسط تصفيق من مشجعي الريال، وانتهت حينها المباراة بالتعادل 2-2، وفاز الريال 4-2 إياباًَ، وتأهل فريق أربيلوا لنصف نهائي كأس الشباب.