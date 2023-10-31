شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يواجه الوداد والأهلي يلتقي صن داونز على تأشيرة التأهل لنهائي الدوري الأفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة / تونس - وام

تتطلع كرة القدم العربية إلى إنجاز جديد «الأربعاء» من خلال جولة الإياب في الدور نصف النهائي من النسخة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي، وإمكانية الوصول إلى مواجهة عربية خالصة على لقب البطولة.

ويستضيف الأهلي المصري فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي باستاد «القاهرة الدولي»، كما يحل الوداد البيضاوي المغربي ضيفا على الترجي التونسي في استاد «حمادي العقربي» في رادس.

وكانت الكرة العربية ضمنت مقعدا في الدور النهائي للبطولة من خلال المواجهة بين الوداد والترجي، فيما يبدو المقعد الآخر معلقا بيد الأهلي الذي يحتاج إلى الفوز على صن داونز بأكثر من هدف في ظل انتهاء مباراة الذهاب لصالح الفريق الجنوب أفريقي 1-0 على ملعبه.

ويحتاج الأهلي إلى عدم اهتزاز شباكه في هذه المباراة، لأن أي هدف تهتز به شباك الفريق سيضاعف من صعوبة المهمة عليه في ظل اللجوء لقاعدة الهدف الاعتباري، ما يعني أن فوز الأهلي 2-1 سيكون لصالح صن داونز مع احتسابه فائزا بمجموع المباراتين، فيما سيكون فوز الأهلي 1-0 إيذانا بالاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ولم تكن نتيجة المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي حاسمة أيضا، حيث فاز الوداد على الترجي 1-0، ما يجعل المواجهة بين الفريقين مفتوحة وفرص الفريقين شبه متكافئة في التأهل إلى النهائي.