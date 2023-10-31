متحدث الزمالك يكشف مصير أوسوريو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، مصير المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع فريق كرة القدم في الفترة المقبلة.

ويعاني الزمالك على مستوى النتائج خلال الموسم الحالي ما يشير إلى احتمالية رحيل الجهاز الفني بقيادة أوسوريو.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء "أحمد سليمان وحسين السيد عضوا المجلس، هما المسئولان عن ملف كرة القدم، وسوف يعقدا جلسة مع الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة".

وأوضح " لا أستطيع تحديد موقف أوسوريو بالرحيل أو البقاء لأن الأمر لم يتم الحديث فيه من الأساس".

وأتم تصريحاته "الزمالك سيكون مختلف خلال الفترة المقبلة وهدفنا اسعاد جماهير الزمالك وجعلهم فخورين بالنادي ومجلس إدارته الحالي".

مباراة الزمالك المقبلة

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخسارة مفاجئة من نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.

يلتقي الزمالك بنظيره زد الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز في السابعة من مساء الجمعة المقبلة، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري لهذا الموسم.