الشناوي: هدفنا التأهل للنهائي ووجود جماهير الاهلي يعطينا الثقة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن هناك حالة من التركيز الشديد بين جميع اللاعبين؛ استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي غدا في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الافريقي.

وتابع الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بين الأهلي وصن داونز والذي عقد اليوم أن الأهلي هدفه التأهل للنهائي، ويمتلك خبرات كبيرة خاصة في المواجهات الصعبة، مؤكدا أن اللاعبين لديهم تجارب سابقة نجحوا خلالها في تخطي الصعاب وتحقيق البطولات.

وواصل: «وجود جمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة وبكل تأكيد سوف نقاتل من أجل إسعادهم ونثق بشدة في أن كل لاعب سوف يبذل كل ما لديه من أجل الفوز خلال اللقاء.

وكان صن داونز حقق الفوز أمام الأهلي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب لدور نصف النهائي من دوري السوبر الإفريقي التي أقيمت الأحد الماضي.

صن داونز يحل ضيفاً على الأهلي، مساء غدًا الأربعاء، ضمن مباريات إياب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وحال تخطي الأهلي عقبة صن داونز، سينتظر الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر الذي يجمع الوداد المغربي والترجي التونسي في المباراة النهائية لدوري السوبر الإفريقي.

