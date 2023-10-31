كولر يكشف حقيقة خلافه مع إمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مارسيل كولر مدرب الأهلي، حقيقة وجود خلاف مع إمام عاشور، في الفترة الأخيرة، أدت لاستبعاده من بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا.

وكانت أنباء قد انتشرت في الأيام الماضية أن الخلاف مع كولر سبب استبعاد إمام عاشور من مباراتي صن داونز.

كولر ينفي..

وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "لا توجد أي خلافات بيني وبين إمام عاشور، ولا يوجد أي أساس من الصحة حول هذا الكلام الذي يُقال خلال الفترة الأخيرة".

ووأضاف: "في آخر مباراة لنا بالدوري المصري خرج إمام عاشور والجميع كان يرى كيف كان يتألم، لكنه حاول العودة سريعًا وتحامل على نفسه، وهذا ما اكتشفته عندما شارك في التمرين، لكنه لم يعجبني".

وأوضح المدرب السويسري "اجتمعت بـ إمام عاشور قبل السفر إلى جنوب أفريقيا وأبلغته بألا يتحامل على نفسه حتى يتم تأهيله بنسبة 100%، وقررت عدم خوضه مباراة الذهاب أمام صن داونز، حتى لا تتفاقم الإصابة أو يتعرض لإصابة أخرى".

وعن موقفه ومدى جاهزيته لمواجهة صن داونز "إمام شارك في مران المستبعدين، وحصلت على تقرير بشأن حالته، وسيكون جاهزًا لمواجهة صن داونز وتمرين اليوم سيكون حاسمًا بشأن مشاركته بنسبة 100%".

الأهلي وصن داونز:

وفاز صن داونز على الأهلي بهدف في بريتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

ويحتاج صن داونز للفوز بأي نتيجة أو التعادل للتأهل إلى نهائي دوري السوبر الأفريقي لملاقاة الفائز من الترجي والوداد.