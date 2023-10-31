التعاون يحسم بطاقة ربع نهائي كأس الملك السعودي على حساب الوحدة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق التعاون على ضيفه الوحدة بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، على ملعب التعاون الجديد، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الملك السعودي.

هدف التعاون الأول جاء عن طريق الخطأ بتوقيع منير الكجوي لاعب الوحدة في الدقيقة الأولى من اللقاء، وعزز ألفارو ميدران بهدف ثان للتعاون في الدقيقة الحادية عشرة.

التعاون والوحدة

وكان التعاون قد تعادل في آخر مبارياته في الدوري السعودي أمام الخليج بهدف لمثله، في الجولة العاشرة من المسابقة، بينما خسر الوحدة من الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين.

ويحتل التعاون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، ويحتل الوحدة المركز العاشر في الترتيب برصيد 13 نقطة.

ويستأنف التعاون منافسات الدوري السعودي بمواجهة ضمك يوم الأحد المقبل، على أن يطير الوحدة لمقابلة الحزم.