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لافينيا يتقدم على دكرنس في الشوط الأول بدوري المحترفين

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق لافينيا تقدمًا على نظيره دكرنس بهدفين دون رد في المباراة الجارية الأن على ملعب الإسيوطي ضمن منافسات الجولة الـ6 في في دوري المحترفين .

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بدأ لافينيا في أحداث الشوط الأول  بداية قوية وهز شباك دكرنس بالشوط الأول .

وسجل اللاعب أوين لاعب لافينيا الهدف الأول الافتتاحي في اللقاء  في الدقيقة 2 من المباراة  في شباك دكرنش .

فيما عزز أبو سنة سجل التهديفي للمباراة أحرز الهدف الثاني في اللقاء .

تشكيل لافينيا  الرسمي لمباراة دكرنس في دوري المحترفين

  • في حراسة المرمي : برعي كاميني.
  • في خط الدفاع : محمد جبس  خالد شيفو حمدي مارسيلو _  أحمد سعد .
  • في خط الوسط : قاسم ربيع  هشام  أحمد سكولز .
  • في خط الهجوم :أون_   أحمد سالم _ حازم أبو سنه

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم لافينيا على دكرنس بهدفين دون رد .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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