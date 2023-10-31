تشكيل الأهلي جدة المتوقع لمباراة أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

ياسر رشاد - القاهرة - يعتمد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة لمباراة أبها مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الأمير عبد الله فيصل ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين .
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تشكيل أهلي جدة الرسمي لمباراة أبها
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: عبد الباسط هندي ــ روجير إيبانيز - علي مجرشي - عبد الله العمار
خط الوسط: محمد المجحد ــ جابرييل فيجا ــ فرانك كيسيه
خط الهجوم: رياض محرز ــ روبرتو فيرمينو ــ آلان سانت ماكسيمان
موعد مباراة الأهلي و أبها في دوري المحترفين
تبدأ مباراة الأهلي وأبها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .