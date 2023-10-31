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تشكيل الأهلي جدة المتوقع لمباراة أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

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ياسر رشاد - القاهرة - يعتمد الألماني  ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة  لمباراة أبها مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الأمير عبد الله فيصل ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين .

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تشكيل أهلي جدة الرسمي لمباراة أبها

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبد الباسط هندي ــ روجير إيبانيز - علي مجرشي - عبد الله العمار

خط الوسط: محمد المجحد ــ جابرييل فيجا ــ فرانك كيسيه

خط الهجوم: رياض محرز ــ روبرتو فيرمينو ــ آلان سانت ماكسيمان

موعد مباراة الأهلي و أبها في دوري المحترفين

تبدأ مباراة الأهلي وأبها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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