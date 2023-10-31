لاعب صن داونز يتحدى الأهلي قبل موقعة الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد النجم المغربي عبد المنعم بوطويل الظهير الأيمن لفريق صن داونز، أن فريقه سيقدم مباراة أمام الأهلي ستفتخر بها أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز، غدا الاربعاء على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وقال بوطويل خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي: "مباراة الغد لن تكون سهلة بالنسبة لنا، ونحن نعلم أن الأهلي فريق كبير ويتنافس دائمًا في المراحل المتقدمة من البطولات الكبرى وسنقدم مباراة رائعة غدًا وأداء تفتخر به إفريقيا، هدفنا هو التقدم والفوز باللقب".

وأتم: "عدم الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي كان درسًا قاسيًا لنا، نركز منذ بداية الموسم الحالي، ونسعى للتتويج باللقب".

الأهلي و صن داونز

وفاز صن داونز على الأهلي بهدف في بريتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

ويحتاج صن داونز للفوز بأي نتيجة أو التعادل للتأهل إلى نهائي دوري السوبر الأفريقي لملاقاتة الفائز من الترجي والوداد.