كولر يعلق على خلافه مع إمام عاشور ومواجهة صن داونز

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي عن المواجهة المقبلة أمام نادي صن داونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

وستنطلق مباراة الاهلي أمام صن داونز غدًا الأربعاء 1 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية في إطار فعاليات إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وأكد كولر في تصريحات قبل المؤتمر الصحفي” ما يتردد عن وجود خلافات بيني وإمام عاشور؛ ليس لها أساس من الصحة حيث أنه تعرض لإصابة وكان يحاول العودة سريعًا”.

اقرأ أيضًا: بند مثير في عقد موديست مع الاهلي.. مفاجأة تقربه من الرحيل

وأضاف” من الواضح أنه كان غير قادر على المشاركة وتحدثت معه وأقنعته بالصبر حتى الشفاء وتدرب جيدًا في الأيام الماضية، وأصبح جاهزًا لمباراة الإياب”.

وعن مشاركة أكرم توفيق أساسيًا،أوضح” سنرى في التدريب اليوم مدى جاهزيته وكل اللاعبين أيضًا وسنحدد الأنسب”.

وعن انتقاده للتحكيم في لقاء الذهاب،أوضح” كنت أقصد لقطة بيرسي تاو حيث أن الكرة واضحة أنها ركلة جزاء، وانتقادي لـ VAR وليس للحكم ويجب على الحكم مراجعة VAR”.

وأنهى حديثه” لا يوجد في الوقت الحالي للحديث عن الأخطاء، نحتاج فقط التركيز، مباراة صعبة، ليس لدينا رفاهية تصحيح الأخطاء”.