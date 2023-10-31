تشكيل الاتحاد لمواجهة الفيحاء في كأس الملك

أعلن نونو سانتوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تشكيل العميد الرسمي لمواجهة نظيره الفيحاء، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين كل من:

في حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

وفي خط الدفاع: مدا الله العليان، حسن كادش، لوبيز فيليبي، زكريا هوساوي

وفي خط الوسط: سلطان فرحان، نجولو كانتي، فيصل الغامدي

في خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله ، رومارينهو، كريم بنزيما

اقرأ أيضًا.. ظهور أحمد حجازي الأول في التدريبات بعد إصابة الصليبي.. فيديو

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الاتحاد ضد نظيره الفيحاء عبر قناة SSC الناقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024.