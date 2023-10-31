رد رسمي من الزمالك بخصوص أنباء رحيل أوسوريو

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص رحيل الكولومبي خوان أوسوريو عن تدريب القلعة البيضاء.

وقال سالم في تصريحات إذاعية” أحمد سليمان وحسين السيد هما من تولوا ملف كرة القدم وسيعقدا جلسة مع الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف” أوسوريو حتى الأن مستمر مع الزمالك ومنقدرش نقول هو هيكمل ولا هيمشي، لأن الموضوع لم يتم الحديث فيه من الأساس”.

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وتابع” الزمالك سيكون هناك اختلاف من جانبه في الفترة القادمة ولن يكون مادة للإعلام كل يوم مثلما حدث في الفترات الماضية والسنوات الأخيرة”.

وتابع في حديثه” هدفنا في الفترة الحالية اسعاد جماهير الزمالك وجعلهم فخورين بالنادي ومجلس ادارته الحالي”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي زد في إطار منافسات الجولة الـ6 من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر القادم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.