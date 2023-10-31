رسميًا.. ريال مدريد يعلن تمديد عقد فينيسيوس جونيور لـ2027

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء عن تمديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور جناج المرينيجي.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي” اتفق نادي ريال مدريد وفينيسيوس جونيور على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2027″.

وانضم الدولي البرازيلي إلى صفوف ريال مدريد في يوليو 2018، بعمر 18 عامًا فقط، وشارك لأول مرة مع ريال مدريد في 26 أغسطس.

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ولعب جونيور في مواسم بقميص ريال مدريد 235 مباراة، سجل فيها 63 هدفًا وفاز بـ 9 ألقاب: 1 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري الإسباني، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني.

وتوج فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وتم إدراجه مرتين في الفريق المثالي لدوري أبطال أوروبا 11 (2021-2022 و2022-2023) ومرتين في الفريق المثالي للدوري الإسباني (2021- 2022 و2022). -2023).