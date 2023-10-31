ظهور أحمد حجازي الأول في التدريبات بعد إصابة الصليبي.. فيديو

ظهر الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في التدريبات للمرة الأولى بعد تعافيه من إصابة الصليبي.

وخاض أحمد حجازي، تدريبات تأهيلية أمس الإثنين، وأصبح قريبًا من المشاركة مع زملاءه اللاعبين في التدريبات الجماعية لفريق الاتحاد السعودي، استعدادًا لمواجهات ‎العميد في الآسيوية وكأس العالم للأندية.

ونشر الإعلامي علاء سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو من مشاركة أحمد حجازي في التدريبات التأهيلية.

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وكان أحمد حجازي، قد انضم إلى صفوف الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، قادمًا من ويست بروميتش الإنجليزي.

ولعب أحمد حجازي، رفقة الاتحاد السعودي 80 مباراة، سجل خلالهم 10 أهداف، وصنع هدف وحيد، في جميع المسابقات.

ويغيب أحمد حجازي، منذ نهاية الموسم الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وخضوعه لعملية جراحية على إثرها.