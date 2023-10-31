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تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق في كأس الملك

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النصر السعودي

النصر السعودي

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل العالمي الرسمي لمواجهة نظيره الاتفاق، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”.

ويلتقي النصر بنظيره الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، في بطولة كأس الملك، في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ربع مساء بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الاتفاق في كأس الملك كالتالي:

في حراسة المرمي: نواف العقيدي

وفي خط الدفاع: عبدالله العمري، نواف بوشل، إيميرك لابورت، أليكس تيليس

وفي خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، اوتافيو دا سيلفا

وفي خط الهجوم: ساديو ماني، ، أندرسون تاليسكا

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وتذاع مباراة النصر ضد نظيره الاتفاق عبر قناة SSC الناقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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