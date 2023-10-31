أوسوريو يقود مران الزمالك.. ويطالب نسيان الخسارة من إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، تدريبات الأبيض، استعدادا لمواجهة زد المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب أوسوريو عن مران الفريق الأبيض أمس، نظرا لتواجده خارج البلاد، وقاد المران المدرب المساعد ومدحت عبد الهادي.

وعقد المدير الفني الكولومبي، جلسة مع اللاعبين خلال المران اليوم، وطالبهم بغلق صفحة مواجهة إنبي الماضية التي خسرها الفريق، والتركيز في مباراة زد المقبلة.

ويلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره زد يوم الجمعة المقبلة في الجولة السادسة، من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.