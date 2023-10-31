"كل مرة نكسبه يشتكينا".. مدرب صنداونز يوجه طلب خاص للأهلي قبل مواجهة الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، آخر استعداداته لمواجهة الأهلي غدا في إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

قال "موكوينا" خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "قلت للاعبين أن هناك وقت لأننا نلعب أمام خصم كبير في إفريقيا، ونظهر احترام كبير لخصمنا وكل مباراة يكون لها تحضير خاص وهي نفس الرسالة التي أوجهها للاعبين".

أضاف: "سنبدأ مباراة الغد والنتيجة تعادل سلبي ولدينا معلومات قوية تساعدنا على تقديم مباراة قوية، وطريقة لعبنا متوقفة على طريقة لعب الأهلي، على سبيل المثال في جنوب إفريقيا محمد هاني لعب وتم تبديله بأكرم لذا تم تغيير حساباتنا".

أكمل: "الأهلي كثير الشكوى، ومندهش جدا أنه بيشتكي من كل شئ لأن قبل لعب مباراة الذهاب اشتكى من موعد المباراة".

أردف: "تفاجأت أن كل مرة يتلقى الأهلي هزيمة أمامنا يقدم شكوى ضد التحكيم، المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو لديه وجهة نظر، أنه كلما نظرت الأندية على عوامل خارجية كلما تتعرض لخسارة، وأطالبهم بالتركيز في كرة القدم فقط.

وشدد: "أرى أن الحكم لم يرتكب أي خطأ، بل العكس لاعبي الأهلي ارتكبوا أخطاء ولم يحصلوا على أي بطاقة ومنهم محمد هاني كان يستحق الطرد.

أتم تصريحاته: "جميع الأندية في أوروبا ترى أن الأهلي هو واجهة الكرة الأفريقية ويجب عليه الحفاظ على شكل القارة، التركيز في الملعب فقط".