هل يوجد خلاف مع إمام عاشور؟ كولر يحسم الجدل ويكشف موقفه من مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، على مواجهة الأحمر ضد صنداونز الجنوب أفريقي، المقرر لها غدا في إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، وموقف مشاركة إمام عاشور.

قال مارسيل كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدينا مباراة صعبة غدا، وعلينا التركيز الشديد، خاصة وأنه ليس هناك وقت كاف لتصحيح الأخطاء، كل ما أطلبه أن يؤدي كل لاعب ما عليه فقط".

أضاف "كولر": "لا يوجد خلاف مع إمام عاشور كما تردد، كل ما في الأمر، أن اللاعب كان مصابا، ولديه تسرع في العودة للملعب ولكن لابد من شفائه بشكل تام من أجل الاعتماد عليه مرة أخرى".

أوضح: "تحدثت مع إمام عاشور في الفترة الماضية، وأقنعته بالصبر حتى يتم شفائه تماما، وهو الآن أصبح جاهزا لمباراة الغد، بعد خوضه التدريبات بقوة في الأيام الماضية".

وشدد: "سنرى خلال مران اليوم الختامي، مدى جاهزية اللاعبين وعلى أثر ذلك سيتحدد اللاعبين الأساسيين".

وأتم تصريحاته: "لابد من التوضيح، أنني عندما انتقدت حكم مباراة الذهاب على عدم احتساب ركلة جزاء في لعبة بيرسي تاو، كان توجيه اللوم للفار وليس حكم الساحة".