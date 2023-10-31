شكرا لقرائتكم خبر عن كولر عن الخلاف مع إمام عاشور: استبعاده من رحلة جنوب أفريقيا كان لمصلحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى عن حقيقة الخلاف بينه وبين إمام عاشور لاعب الفريق، موضحاً أن هذا الأمر غير صحيح على الأطلاق، مُشدداً على أن اللاعب لم يكن جاهز بنسبة 100% لمباراة الذهاب أمام صن داونز لذا تم استبعاده.

وأوضح كولر فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الغد والذى أُقيم باستاد القاهرة ظهر اليوم، الثلاثاء، أنه عقد جلسة مع إمام عاشور قبل سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا أكد له خلالها أنه غير جاهز للسفر مع الفريق لأنه تعرض لإصابة فى مباراة الإسماعيلى بالدورى وخاض برنامج تأهيلي الفترة الماضية للتعافي منها.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز فى الثامنة من مساء غداً، الأربعاء، بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي علماً بأن لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا انتهى بخسارة الأهلي بهدف نظيف.

وواصل المدرب السويسري: كنت حريص أن أتحدث مع امام عاشور وأؤكد له أنه من الأفضل بقاؤه في القاهرة خلال تواجد الأهلي في جنوب أفريقيا حتى يخوض برنامج تأهيلي قوي يُجهّزه للمباريات، خوفاً من تعرضه لإصابة جديدة حال سفره مع الفريق خاصة وأن الرحلة كانت مُرهقة وطويلة للغاية.

وتابع كولر: إمام عاشور تدرب بشكل جيد الأيام الماضية وهذا ما أكده لى مساعدى الذى يُشرف على تأهيل البدلاء والمُصابين وبات اللاعب جاهز بنسبة كبيرة للمشاركة فى مباراة الغد وهذا سيتضح بشكل أكبر خلال مران اليوم.

وقال المدير الفني للأهلي أن كل مدرب يبحث دائماً عن مفاجئة الخصم بأفكار وتغييرات جديدة وهذا أمر وارد في كرة القدم ، موضحاً أنه سيُحدد خلال مران اليوم اللاعبين الجاهزين والغير جاهزين لمباراة الغد.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن الوقت قصير للغاية بين مباراتي الذهاب والعودة وليس هناك وقت لتصحيح الأخطاء في الفريق لكن لابد أن يعرف الجميع في الفريق أن مباراة الغد تحتاج مجهود مُضاعف على الصعيد الدفاعي والهجومي ..ليس لدينا رفاهية الكلام وتصحيح الأخطاء ..علينا أن نجتهد جميعاً في مباراة الغد .

وابدى المدير الفنى للأهلى، ثقته في قدرة فريقه على تجاوز عقبة صن داونز غداً والتأهل لنهائي الدوري الأفريقي ، موضحاً أن اللعب وسط استاد القاهرة ووسط جمهور غفير بالسعة الكاملة سيمنح لاعبي الأهلي ثقة تامة في التأهل غداً من قلب استاد القاهرة.

وتابع كولر، قائلاً: أنا سعيد لأن إستاد القاهرة سيكون مُمتلئ عن أخره غداً وهذا سيمنحنا قوة كبيرة لأننا نقدم عروض قوية وسط جمهورنا.

وواصل كولر : نستمد قوتنا غداً من النسر الذي يُزين شعارنا ..فالنسر يتسم بالهدوء والثقة والذكاء والأنقاض على فريسته في الوقت المناسب لتحقيق أهدافه وهذا ما سنحاول تنفيذه غداً أمام صن داونز.

وتحدث كولر عن إنتقاده التحكيم في مباراة الذهاب أمام صن داونز ، قائلاً: إنتقدت طام تحكيم الفار في مباراة الذهاب أكثر من حكم الساحة ..لأن الكرة التي تعرض خلالها بيرسي تاو للعرقلة في منطقة جزاء صن داونز كانت واضحة للجميع وكنا نستحق ركلة جزاء فيها بشكل واضح .

وتابع: أندهشت من عدم أستدعاء حكم الفار لحكم الساحة من أجل رؤية كرة بيرسي تاو ..كان يجب أن يحدث هذا مثلما يحدث في أوربا ..فـ"تفنية الفار" تم إستحداثها في كرة القدم من أجل مساعدة حكم الساحة لأنه بالتأكيد ل يرى كل شيء في أرض الملعب.

وشدد كولر على انه لم يتحدث عن ضربات حرة مباشرة وسط الملعب ولم يتحدث عن كرات غير مؤثرة وكل ما تحدث عنه هو كرة بيرسي تاو التي كان يجب أن يتم إحتسابها ضربة جزاء للأهلي على أو الأقل استدعاء حكم الساحة من قبل حكم الفار لمشادة اللعبة عن قُرب ثم إتخاذ قراره .