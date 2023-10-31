شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لفريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي بالكامل كالتالي:
طارق مصطفى مديرا فنيا.
أمير عبد العزيز مدربا عاما.
محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى
كريم حسن شحاتة مديرا للكرة
وأعلن نادى البنك الأهلى تولي طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بداية من غد الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتلقى البنك الأهلي الهزيمة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خسارته أمام موردن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دوري Nile.
ومنذ بداية الموسم الجاري الجاري، خاض البنك الأهلي 5 مباريات، لخسرهم جميعاً، ليستقر في المركز الأخير بجدول الدوري بدون نقاط، وسجل لاعبو البنك الأهلي 3 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.
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