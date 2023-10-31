تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لفريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي البنك الأهلي عن تشكيل الجهاز الفناي الجديد للفريق بقيادة طارق مصطفى، بعدما قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة.

ويأتي الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي بالكامل كالتالي:

طارق مصطفى مديرا فنيا.

أمير عبد العزيز مدربا عاما.

محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى

كريم حسن شحاتة مديرا للكرة

وأعلن نادى البنك الأهلى تولي طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بداية من غد الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى البنك الأهلي الهزيمة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خسارته أمام موردن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دوري Nile.

ومنذ بداية الموسم الجاري الجاري، خاض البنك الأهلي 5 مباريات، لخسرهم جميعاً، ليستقر في المركز الأخير بجدول الدوري بدون نقاط، وسجل لاعبو البنك الأهلي 3 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.