شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: نواجه صن داونز غداً على قلب رجل واحد بحثاً عن النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الشناوي حارس وقائد مرمى الأهلي أن لاعبي الفريق عازمون على تخطي عقب صن داونز غداً في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي ، موضحاً أن الجميع الفريق على "قلب رجل واحد" من أجل التأهل لنهائي البطولة ثم التتويج بها.

وتابع الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد والذي أُقيم بإستاد القاهرة ظهر اليوم ،الثلاثاء،: كل لاعبي الفريق لديهم القدرة على اللعب تحت ضغوط شديدة والجميع سيخوض مباراة الغد تحت شعار واحد هو الفوز والتأهل .

ورفض الشناوي الرد على سؤال بشأن تردده في التصدي للكرة التي سكنت مرماه في مباراة الذهاب أمام صن داونز ، موضحاً أن هذا الأمر لا يُعني أحد سوى الجهاز الفني .

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثامنة من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي علماً بأن لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا انتهى بخسارة الأهلي بهدف نظيف.

وقال أن اللعب وسط جمهور الأهلي الغفير غداً سيكون أمر جيد من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام صن داونز .

في شأن متصل ، تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن حقيقة الخلاف بينه وبين امام عاشور لاعب الفريق ، موضحاً أن هذا الأمر غير صحيح على الأطلاق ، مُشدداً على أن اللاعب لم يكن جاهز بنسبة 100 % لمباراة الذهاب أمام صن داونز لذا تم استبعاده.

وأوضح كولر، أنه عقد جلسة مع امام عاشور قبل سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا أكد له خلالها أنه غير جاهز للسفر مع الفريق لأنه تعرض لإصابة في مباراة الإسماعيلي بالدوري وخاض برنامج تأهيلي الفترة الماضية للتعافي منها.

وواصل المدرب السويسري: كنت حريص أن أتحدث مع امام عاشور وأؤكد له أنه من الأفضل بقاؤه في القاهرة خلال تواجد الأهلي في جنوب أفريقيا حتى يخوض برنامج تأهيلي قوي يُجهّزه للمباريات ، خوفاً من تعرضه لإصابة جديدة حال سفره مع الفريق خاصة وأن الرحلة كانت مُرهقة وطويلة للغاية.

وتابع كولر : امام عاشور تدرب بشكل جيد الأيام الماضية وهذا ما أكده لي مساعدي الذي يُشرف على تأهيل البدلاء والمُصابين وبات اللاعب جاهز بنسبة كبيرة للمشاركة في مباراة الغد وهذا سيتضح بشكل أكبر خلال مران اليوم.

وقال المدير الفني للأهلي أن كل مدرب يبحث دائماً عن مفاجئة الخصم بأفكار وتغييرات جديدة وهذا أمر وارد في كرة القدم ، موضحاً أنه سيُحدد خلال مران اليوم اللاعبين الجاهزين والغير جاهزين لمباراة الغد.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن الوقت قصير للغاية بين مباراتي الذهاب والعودة وليس هناك وقت لتصحيح الأخطاء في الفريق لكن لابد أن يعرف الجميع في الفريق أن مباراة الغد تحتاج مجهود مُضاعف على الصعيد الدفاعي والهجومي ..ليس لدينا رفاهية الكلام وتصحيح الأخطاء ..علينا أن نجتهد جميعاً في مباراة الغد .

وابدى المدير الفني للأهلي ، ثقته في قدرة فريقه على تجاوز عقبة صن داونز غداً والتأهل لنهائي الدوري الأفريقي ، موضحاً أن اللعب وسط استاد القاهرة ووسط جمهور غفير بالسعة الكاملة سيمنح لاعبي الأهلي ثقة تامة في التأهل غداً من قلب استاد القاهرة.

وتابع كولر، قائلاً: أنا سعيد لأن إستاد القاهرة سيكون مُمتلئ عن أخره غداً وهذا سيمنحنا قوة كبيرة لأننا نقدم عروض قوية وسط جمهورنا.

وواصل كولر : نستمد قوتنا غداً من النسر الذي يُزين شعارنا ..فالنسر يتسم بالهدوء والثقة والذكاء والأنقاض على فريسته في الوقت المناسب لتحقيق أهدافه وهذا ما سنحاول تنفيذه غداً أمام صن داونز.

وتحدث كولر عن إنتقاده التحكيم في مباراة الذهاب أمام صن داونز ، قائلاً: إنتقدت طام تحكيم الفار في مباراة الذهاب أكثر من حكم الساحة ..لأن الكرة التي تعرض خلالها بيرسي تاو للعرقلة في منطقة جزاء صن داونز كانت واضحة للجميع وكنا نستحق ركلة جزاء فيها بشكل واضح .

وتابع: أندهشت من عدم أستدعاء حكم الفار لحكم الساحة من أجل رؤية كرة بيرسي تاو ..كان يجب أن يحدث هذا مثلما يحدث في أوربا ..فـ"تفنية الفار" تم إستحداثها في كرة القدم من أجل مساعدة حكم الساحة لأنه بالتأكيد ل يرى كل شيء في أرض الملعب.

وشدد كولر على انه لم يتحدث عن ضربات حرة مباشرة وسط الملعب ولم يتحدث عن كرات غير مؤثرة وكل ما تحدث عنه هو كرة بيرسي تاو التي كان يجب أن يتم إحتسابها ضربة جزاء للأهلي على أو الأقل استدعاء حكم الساحة من قبل حكم الفار لمشادة اللعبة عن قُرب ثم إتخاذ قراره .