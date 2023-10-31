شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: مؤتمر رئيس الوزراء فى العريش يؤكد خطة الدولة لتطوير أرض الفيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق ،أن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء يؤكد أهمية أرض الفيروز و إن سيناء تحظى بإهتمام الدولة المصرية وهناك خطط قوية لتطويرها بدأت منذ فترة طويلة .

وأكد رضوان فى تصريح لـ ”الخليج 365” على أهمية المنطقة بالكامل وبداية المشروعات والأعمال داخل المنطقة سواء من بنية تحتية أو إنشاءات جديدة

مؤتمر رئيس الوزراء أكد أن الدولة المصرية والقيادة السياسية أولت أهمية كبرى فى سبيل تطوير سيناء، على كافة المستويات والقطاعات المختلفة، وذلك فى سبيل إتاحة الخدمات لأهالى سيناء، وجاء من ضمن مشروعات الدولة فى سيناء الاهتمام بمنظومة الصحة والتعليم وغيرها من المجالات.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن سيناء شهدت مشروعات في الـ10 سنوات الماضية بأكثر من 600 مليار جنيه، فيما حازت محافظة شمال سيناء على مشروعات بقيمة 290 مليارا، وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع في كل المجالات، ووصل حجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء (منفذ وجاري تخطيطه) إلى نصف مليون متر مكعب يوميا.

أضاف مصطفى مدبولي، خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: "وفق خطة التطوير الاستراتيجي التي ستنفذها الدولة المصرية في سيناء، وسوف تصبح محافظة شمال سيناء من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في كل شيء وعلى أعلى مستوى وفق التخطيط والتنفيذ الذي سيتم على هذه الأرض".