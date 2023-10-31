شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كولر قبل مواجهة صن داونز فى الدورى الأفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة مارسيل كولر لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى في إياب نصف نهائى الدورى الافريقى، باللقاء الذى يقام غدا الأربعاء.

ويسعى كولر لتحقيق الفوز في المباراة لتعويض الخسارة فى مباراة الذهاب التي جعمت الفريقين

س : ما موعد مباراة الأهلى وصن داونز؟

ج : ويلتقى الأهلى مع صن داونز في الثامنة من مساء غد الأربعاء بالمباراة التي تقام بإستاد القاهرة ن، في إياب نصف نهائي الدورى الافريقى لكرة القدم التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.

س: كيف استعد الأهلى لمباراة صن داونز؟

ج: استعد فريق الأهلي لمواجهة صن داونز ، بخوض تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش اليوم، الثلاثاء، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة، وفرض حالة من التركيز على اللاعبين، بعد شرح خطة اللعب والجمل التي ينوي تنفيذها خلال المباراة.

س: كيف يخطط كولر للفوز على صن داونز ؟

ج: يسعى كولر المدير الفني للفريق لتخطي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا ، لأن الفوز عليه يجعل الأهلى يصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

س: ما موقف إمام عاشور من المشاركة في المباراة ؟

ج: ارتفعت حظوظ إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى في اللحاق بمباراة فريقه المقبلة أمام صن داونز وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه لمباراة الإياب المقرر لها غداً على استاد القاهرة الدولى بعدما أظهرت أشعة الرنين التى خضع لها شكواه من رشح فى منطقة الكاحل ، .

س: هل يظهر كهربا مع الأهلى أمام صن داونز ؟

ج: استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا في التشكيل الاساسى لمباراة صن داونز بالدوري الافريقى المقرر لها غداً الأربعاء، بعد أن تأكد كولر من جاهزية كهربا الطبية للظهور فى المباراة بعد غيابه عن لقاء الذهاب الذى انتهى بخسارة الاهلى بهدف دون رد حيث جلس اللاعب على دكة البدلاء بسبب معاناته من إصابة عضلية تعرض لها فى التدريبات التى سبقت المباراة.

س: ماذا دار في الاجتماع الفني للمباراة ؟

ج: أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقما باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.