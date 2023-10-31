شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. لافيينا يتقدم 2/0 على دكرنس فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى الشوط الأول من مباراة لافيينا ودكرنس بتقدم لافيينا بهدفين نظيفين احرزهما اوين في الدقيقة 2 وأبو سنة في الدقيقة 25 من عمر المباراة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري.

وأقيمت امس 3 مباريات من منافسات الجولة السادسة من دورى المحترفين لهذا الموسم، اسفرت عن فوز وتعادلين.

بترول أسيوط 2 / 0 جمهورية شبين

حقق فريق بترول أسيوط فوزا مهما على جمهورية شبين بهدفين نظيفين، أحرز هدفى بترول أسيوط كل من مصطفى صدفة فى الدقيقة 24 وأحمد عوكل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد بترول أسيوط عند النقطة 9 فيما يتجمد رصيد جمهورية شبين عند النقطة 4 فى جدول الترتيب.

مصر المقاصة 1 / 1 النجوم

تعادل فريق المقاصة أمام النجوم بهدف لكل فريق أحرز هدف النجوم أحمد أيمن من ركلة جزاء، وتعادل للمقاصة يحيى زكريا قبل نهاية المباراة بدقائق.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة عند النقطة 3، فيما ارتفع رصيد النجوم عند النقطة 5 في جدول الترتيب.

مكادى 1 / 1 الاتصالات

انتهت مباراة مكادي والاتصالات بتعادل الفريقين 1/1 في الجولة السادسة من دوري المحترفين، تقدم مكادي عن طريق الفار فى الدقيقة 2 قبل أن يتعادل محمد بهاء للاتصالات في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مكادي للنقطة 6 ويرتفع رصيد الاتصالات للنقطة 7 في جدول الترتيب.