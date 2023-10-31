شكرا لقرائتكم خبر عن نادى المقاولون: زيارة رئيس الوزراء لـ سيناء رسالة قوية.. وقضية فلسطين تعيش فى وجداننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أن الشعب المصرى بجميع فئاته توحد خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: القضية الفلسطينية تعيش في وجدان كل مصري، شاركت في حرب أكتوبر المجيدة، وكل نقطة دم أريقت على أرض سيناء، لم تكن من أجل مصر فقط بل من أجل القضية الفلسطينية أيضاً.

أضاف: زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء تؤكد موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ومصر لن تسمح بتصفيتها ودورنا هو تأييد موقف دولتنا في هذه الفترة الحرجة.

واختتم: أتعجب من الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية والصمت على المجازر التي تحدث، معنا في الفريق الفلسطيني محمود وادي، اللاعب يمر بظروف صعبة جداً ولا يستطيع الاطمئنان على والدته واخوته في قطاع غزة

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