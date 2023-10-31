شكرا لقرائتكم خبر عن راية والقناة يتقدمان على بتروجت والحرس.. وتعادل السكة مع أبو قير فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسفرت نتائج الشوط الأول في 3 مباريات من الجولة السادسة لدوري المحترفين والمقامة جميعها في توقيت واحد ، عن تقدم راية علي بتروجت بهدف نظيف احرزه أبو بكر سيلا، وتقدم القناة علي بتروجت بهدف أيضا احرزه محمد جمال بيبو.

فيما انتهي الشوط الأول من مباراة السكة مع أبو قير بالتعادل السلبي ، كما انتهي الشوط الأول من مباراة وادي دجلة والنصر للتعدين بتقدم وادي دجلة بهدفين نظيفين احرزهما محمود الدياسطي ومحمد عبد العاطي في المباراة المقامة بينهما في الجولة السادسة من دوري المحترفين .

وتقام اليوم، الثلاثاء، 5 مباريات مهمة ومصيرية لبعض الفرق فى الجولة السادسة من دوري المحترفين، ويلتقي راية مع بتروجت، والقناة مع حرس الحدود، وأبو قير مع السكة الحديد، ولافيينا مع دكرنس، ووادي دجلة مع النصر للتعدين.

راية وبتروجت

يستضيف فريق راية نظيره بتروجت باستاد حرس الحدود بالإسكندرية في مباراة مهمة للفريقين، يسعى خلالها راية للفوز لتعديل وضعه في جدول الترتيب بينما يبحث بتروجت عن الحفاظ على الصدارة من خلال الفوز على فريق قوي. ويحتل راية المركز الـ14 برصيد 5 نقاط، بينما يأتى بتروجت في صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

القناة وحرس الحدود

يستضيف استاد القناة السويس مباراة القناة وحرس الحدود فى مباراة قمة نظرا المنافسة الفريقين على احتلال الصدارة، رغم النتائج المتذبذة للقناة بينما يعاني حرس الحدود من التعادل في آخر مباراتين، لذا فإنه يبحث عن فوز يعود به للصدارة يستعيد نغمة الانتصارات.

يحتل القناة المركز ال 3 برصيد 10 نقاط بينما يحتل حرس الحدود المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

أبو قير للاسمدة والسكة الحديد

تعتبر مباراة ابو قير للاسمدة السكة الحديد إحدى المباريات التي تحمل أهمية خاصة للفريقين حيث يسعى فريق السكة الحديد للفوز لكسر سلسلة التعادلات الأخيرة حيث تعادل الفريق في اخر 3 مباريات بينما يسعى ابو قير لاستغلال نغمة تحسن النتائج ومواصلة تقدمه في جدول الترتيب.

يحتل ابو قير المركز ال 10 برصيد 7 نقاط، فيما يأتي السكة الحديد في المركز ال 7 ب 7 نقاط أيضا.

لافيينا ودكرنس

يستضيف فريق لافيينا على استاد الاسيوطي نظيره دكرنس في مباراة لا تقبل سوي الفوز لصاحب الأرض لاستعادة الصدارة مرة أخرى بعد أن فقدها في نهاية الجولة الماضية بعد الخسارة المفاجئة من النجوم، فيما يبحث فريق دكرنس عن فوز يقدمه بعض المراكز في جدول الترتيب.

يحتل فريق لافيينا المركز الرابع برصيد 10 نقاط فيما يحتل فريق دكرنس المركز ال 9 برصيد 7 نقاط.

وادي دجلة والنصر للتعدين

يستضيف فريق وادي دجلة نظيره النصر للتعدين بحثا عن مركز متقدم بعد التعادل اخر مباراتين حيث يحتل دجلة المركز ال 8 برصيد 7 نقاط فيما يحتل النصر للتعدين المركز ال 17 برصيد 4 نقاط.