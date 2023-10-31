شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى باللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باعضاء اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، للوقوف على اخر المستجدات لوضع تصور من كل الجهات المشاركة لخروج المشروع في صورته النهائية.

تناول اللقاء عرض المقترحات والاستعدادات الخاصة بكل جهة تشارك في الخروج بالمشروع، وذلك لوضع تصور نهائي للمشروع والبدء في تنفيذها.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في حديثه بالشكر لجميع الجهات المشاركة في المشروع، مشيرا إلى أن الخطوات الجادة التي تتخذها كل جهة يؤكد على تكاتف جميع مؤسسات الدولة

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالرياضيين والأبطال الرياضيين، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات المتكاملة والرعاية اللائقة لهم تقديرا لهم ولدورهم، والعمل على توفير مظلة علاجية كريمة للرياضيين.

وأشار وزير الرياضة إلى انه سيتم خلال الفترة المقبلة بعد عرض التوصيات من كل جهة، البدء في الخروج بالشكل النهائي لمنظومة الرعاية الطبية للرياضيين وعمل دراسة متكاملة تشمل الفئات وطرق واماكن العلاج مع التأكيد والتشديد على سرعة التعامل مع الرياضيين في الحالات والاختصاصات المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمنظومة، بجانب استطلاع رأي الرياضيين بعد تلقي الخدمة للعمل علي تطويرها بصورة مستمرة.