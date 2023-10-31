شكرا لقرائتكم خبر عن حازم حسنى: ميادين رماية مصر الأفضل فى العالم.. وإعداد ميدالية أولمبية يحتاج 7 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية ، أن إنجاز حجز 11 مقعد فى أولمبياد باريس، نتاج جهد مبذول منذ فترات طويلة ، مشيرا إلى أن أغلبية اللاعبين اللذين حجزوا مقاعد الاولمبياد من الناشئين و هذه خطة و إستراتيجية أتت بثمارها لتؤكد على تواصل الأجيال .

و أشار حسنى فى ندوة تكريم الخليج 365 ، إلى أن سر تفوق مصر في تنظيم البطولات الكبرى في الرماية ، النجاح في تنظيم كأس العالم في فترة كورونا عام 2021 بنظام الفقاعة بعد نجاح تجربة كرة اليد في ذلك لتبث الثقة في مسئولو الإتحاد الدولى للعبة و الرماه نفسهم ، فضلا عن أن مصر تمتلك أفضل ميادين للرماية في العالم .

و قال حسنى خلال الندوة ، أن إعداد بطل أوليمبى في الرماية للمنافسة على ميدالية يتكلف 7 مليون دولار بخطة طويلة المدة تستمر لمدة 5 سنوات ، مشيرا على أن منافسة الرماية في الأولمبياد صعبة نظرا لتغيير قوانين النهائيات الذى قلب الموازين في اللعبة .

حرص ”الخليج 365” على تكريم أبطال الرماية فى مقر الجريدة، بعد تحقيق إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، وحجز كوتة لمصر بـ11 مقعدا.

حضر إلى مقر الخليج 365 كل من: حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، ومن اللاعبين، محمد حمدى وإبراهيم كريم والزهراء شعبان.

واستقبل دنداروى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ الخليج 365، ومعه عمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة، منتخب الرماية، وقدما لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية فى المحافل القارية والدولية.

وأهدى أحمد توفيق، رئيس القسم الرياضى، درع التكريم إلى حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية، تقديراً لجهوده فى اللعبة ورفع اسم مصر عاليا.