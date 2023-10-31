شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة منها عودة أوسوريو لقيادة مران الزمالك ، و تولى طارق مصطفى مدرا فنيا للبنك الاهلى ، وحصول اتحاد الكرة على موافقة امنية بحضور 6 الاف فى مباراة الزمالك وبيراميدز.
رسميا.. طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلى خلفا لبابافاسيليو
اتحاد الكرة يحصل على موافقة أمنية بحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز
أنهى مسئولو نادى إنبى إجراءات تمديد عقد أحمد العجوز لاعب الفريق لمدة 3 مواسم،وذلك تكليلاً للمجهود القوى الذى قدمه اللاعب مع الفريق البترولى طوال الفترة الماضية.
5 مواجهات مصيرية فى الجولة السادسة بدوري المحترفين
ينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر المنتخب الوطنى المقبل 13 نوفمبر استعداداً لمباراتي جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
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