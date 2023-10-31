شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة منها عودة أوسوريو لقيادة مران الزمالك ، و تولى طارق مصطفى مدرا فنيا للبنك الاهلى ، وحصول اتحاد الكرة على موافقة امنية بحضور 6 الاف فى مباراة الزمالك وبيراميدز.

رسميا.. طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلى خلفا لبابافاسيليو

قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار ، توجيه الشكر لبابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة.

اتحاد الكرة يحصل على موافقة أمنية بحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز

حصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023 والتي تقام 8 نوفمبر المقبل في السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولى. أنهى مسئولو نادى إنبى إجراءات تمديد عقد أحمد العجوز لاعب الفريق لمدة 3 مواسم،وذلك تكليلاً للمجهود القوى الذى قدمه اللاعب مع الفريق البترولى طوال الفترة الماضية.

5 مواجهات مصيرية فى الجولة السادسة بدوري المحترفين

تقام اليوم، الثلاثاء، 5 مباريات مهمة ومصيرية لبعض الفرق فى الجولة السادسة من دوري المحترفين، ويلتقي راية مع بتروجت، والقناة مع حرس الحدود، وأبو قير مع السكة الحديد، ولافيينا مع دكرنس، ووادي دجلة مع النصر للتعدين.

ينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر المنتخب الوطنى المقبل 13 نوفمبر استعداداً لمباراتي جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.